Ali Koç geldi ortalık karıştı. Rams Park'ta gergin anlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç geldi ortalık karıştı. Rams Park'ta gergin anlar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetici arkadaşlarıyla birlikte Rams Park stadının çimlerinde kutlama yapmak istemesi ortamı gerdi. Büyük tartışmalar yaşandı.

Fenerbahçe'de, Galatasaray galibiyetinin kutlamaları devam ediyor. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından hemen Rams Park'a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soyunma odasında futbolcular ve teknik heyeti tebrik etti.

Başkan Ali Koç daha sonra yönetici arkadaşları ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte kutlamalara Rams Park Stadı'nın çimlerinde devam etmek istedi.

Bu sırada stat görevlileri ile arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Başkan Ali Koç ve beraberindekiler uyarılara rağmen Rams Park çimlerine çıktı. Burada galibiyet pozi verilirken, görevliler bir kez daha müdahale etti.

Araya girenler olayların büyümesini engelledi. Stadyum yönetimi, yapılan tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

Bazı Galatasaraylı idareciler de sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Ali Koç ve beraberindekiler tekrar içeri girince gerginlik sona erdi.

whatsapp-image-2024-05-19-at-22-39-54-1.jpeg

whatsapp-image-2024-05-19-at-22-39-54.jpeg

ali-koc-ve-327d0-800-kopya.webp

ali-koc-ve-ef6c3-800-kopya-2.webp

ali-koc-ve-2ba2f-800-kopya.webp

505d3-800-kopya-2.webp

e862a-800-kopya.webp

b745f-800.webp

İlgili Haberler
Ali Koç saldırıya uğradı!
Son Haberler
Mardin’de iki grup arasında çıkana kavgada silahlar konuştu Gündem
Mardin’de iki grup arasında çıkana kavgada silahlar konuştu
Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti Gündem
Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti
Ali Koç saldırıya uğradı! Spor
Ali Koç saldırıya uğradı!
Kaza yapan araç alev aldı Yerel Haberler
Kaza yapan araç alev aldı
Havuza kimyasal döktüler. Tuvaletini havuza yapanlar ortaya çıktı Video
Havuza kimyasal döktüler. Tuvaletini havuza yapanlar ortaya çıktı
Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı Video
Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı