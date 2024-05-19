Ali Koç geldi ortalık karıştı. Rams Park'ta gergin anlar

Fenerbahçe'de, Galatasaray galibiyetinin kutlamaları devam ediyor. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından hemen Rams Park'a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soyunma odasında futbolcular ve teknik heyeti tebrik etti.

Başkan Ali Koç daha sonra yönetici arkadaşları ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte kutlamalara Rams Park Stadı'nın çimlerinde devam etmek istedi.

Bu sırada stat görevlileri ile arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Başkan Ali Koç ve beraberindekiler uyarılara rağmen Rams Park çimlerine çıktı. Burada galibiyet pozi verilirken, görevliler bir kez daha müdahale etti.

Araya girenler olayların büyümesini engelledi. Stadyum yönetimi, yapılan tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

Bazı Galatasaraylı idareciler de sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Ali Koç ve beraberindekiler tekrar içeri girince gerginlik sona erdi.