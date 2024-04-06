Ali Koç iş dünyasını karıştırdı. Ünlü milyarderler harekete geçti.

Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşma sırasında Ali Koç’un oldukça sert yüklendiği Erden Timur’a sarı-kırmızılı camiadan büyük bir destek geldi.

Galatasaray tutkuları ile bilinselerde çok fazla ön plana çıkmayan ünlü iş insanları Ali Sabancı, İpek Kıraç, Bahattin Demirbilek ve Ahmet Yüce Ocaklı Erden Timur’a ulaşarak maddi manevi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Ünlü milyarderler ayrıca Mayıs ayındaki seçimlerin ardından yeniden yönetim kurulunda görev alıp almayacağı henüz bilinmeyen Erden Timur’a devam etmesi için ikna çalışmalarına başladılar.

Henüz nihai kararını vermeyen Erden Timur ise Hem ailesiyle görüşecek hem de sağlık sorunlarını değerlendirerek sezon bittikten sonra net bir karar verecek.

ALİ KOÇ ERDEN TİMUR'A NE DEMİŞTİ?

"Yaşanan olayları hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi not ettik. Ancak bir tanesi var, lugattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz utanmadan televizyona çıkıyor, Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece olmamalıydı deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor. Zaten yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Sen 2-3 gün camianda popüler olabilirsin söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince"