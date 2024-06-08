Ali Koç kongre üyesine patladı

Fenerbahçe’de tansiyon oldukça yüksek… Kongrenin ilk gününde kısa bir konuşma yapan Aziz Yıldırım konuşması biter bitmez stadı terk etti. Yıldırım divan başkanlığı seçimlerinin demokratik bir şekilde gerçekleşmediğini, oldubittiye getirildiğini savundu.

Kendisini destekleyen üyelere de kalabilirsiniz dedi. Yıldırım, yarın oy kullanmaya geleceğini söyledi.

KONGRE ÜYESİYLE TARTIŞTI

Aziz Yıldırım konuştuğu sıra kürsü etrafında bulunan Ali Koç bir kongre üyesiyle tartıştı. Yarın seçimin ise nasıl geçeceği merak konusu oldu.

İki adayı da destekleyen üyelerde büyük coşku vardı.