Ali Koç meydan okudu. Verdiği süre dolmadan anlaşma bitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç meydan okudu. Verdiği süre dolmadan anlaşma bitti

Ali Koç'un 48 saat süre verdiği En-Nesyri transferinde taraflar anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Jose Mourinho’nun çok istediği golcü hamlesinde mutlu sona ulaştı.

EN-NESYRI TRANSFERİNDE MUTLU SON

Uzun süredir En-Nesyri transferi için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetim oyuncunun kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe oyuncu için 18-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Haberde ayrıca bonuslar ile birlikte bu rakamın 25 milyon euroyu bulabileceği ifade edildi.

ALİ KOÇ 48 SAAT VERMİŞTİ

Cuma günü düzenlenen “Dünya Fenerbahçeliler Günü” etkinliğinde En-Nesyri transferi hakkında konuşan Ali Koç sabrının taştığını belirterek Sevilla’ya 48 saat süre vermişti.

İspanyol ekibi bu sürenin dolmasına sadece birkaç saat kala oyuncunun transferi için anlaşmayı imzaladı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 41 maça çıkan 27 yaşındaki golcü 20 gol 3 asist kaydetti.

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