Ali Koç neden sahaya indiğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç neden sahaya indiğini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç, 'Fenerbahçe'ye bu zulmü yaşatmaya devam etmeyin' ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçeli sporcular için yemek düzenlendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, organizasyona katıldı ve açıklamalarda bulundu.

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananları bir bir anlatan Ali Koç'un sözleri şu şekilde:
"Fenerbahçe ile uğraşanlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hafta sonu talihsiz olaylar yaşandı. Öncelikle olmaması gereken unsurlar ama bazı malum medya çevrelerinde gördüklerimiz, sanki Fenerbahçe suçlu, Fenerbahçe tahrik etti diye yansıtılmaya çalışıyor. Neredeyse suçlunun meşru, haklı olduğu bir ortam yaratılıyor. Bir kere Fenerbahçe'ye bu zulmü yaşatmaya devam etmeyin. Biz alıştık. Şampiyonlukların çalınmasına alıştık. Suçlu gösterilmeye alıştık. Ben fiili saldırıya uğruyorum. 'Yok efendim neden sahadayım?'

Otobüsümüz kurşunlanıyor, hala faili meçhul. Biz Fenerbahçe olarak alıştık. Artık norma haline geldi. Haksızlıklar, bize yaşatılan zulüm biz alıştık. Artık sizlerin karar vermesi lazım bunu ne kadar devam ettirmek istediğinize. Bence bu ülkeye ülkeye hiç fayda sağlayan bir durum değil."

"Gelelim cumartesi akşamına, niye olaylar yaşandı, ben neden sahaya indim? Aynı 3 Temmuz sürecinde taraftarımız bir deplasman maçına gittiği zaman yaşatılanların birebir aynısı bize yaşatıldı."

"Daha sahaya gelmedik, stadyumun dışındayız. Polislerin önünde formalar alındı, formalarımız yakıldı. Hiç işlem yok. Benim oraya inme sebebim, maçta da öndeyiz. Ben tahrik etsem, sahaya mı inmem lazım. 2-0 öndeyiz, taraftarımız kan ağlıyor. Taraftarımız "Yönetim bize sahip çık" diye bağırıyor. 3 yöneticimiz stadyumun dışından otobüslerin yanına gittik. Ben ve Burak Bey, sahadan indik. Çünkü bizim akreditasyonumuz var. Niye indik, devre arasında polis ile taraftarımız arasında tatsız olaylar vardı. Olayları yatıştırmak ve taraftarımızı tribüne almak için biz bir refleks gösterdik."

"Bazı talimatlara aykırı hareketler yapmak zorundaydık ama mecburduk ama yapmak zorundaydık. Başka olaylar yaşansın istemedim. Ne oldu, tahliye kapıları açıldı, taraftarımız tribüne alındı, hiç olmazsa maçın kalan 40 dakikasını izlediler. Biz sahaya indiğimizde daha maç başlamamıştı. Stadın fiziki konumundan dolayı 10 dakika sahaya inebilmemiz. İşimizi hallettiğimizde ne yazık ki maç başlamıştı. Maç oynanırken sahada olma gibi bir nedenimiz yoktu. Ama niye zulüm yaşadı bizim taraftarımız. Taraftarlar, Buca ve Bornova'da toplanıyor. Emniyetteki bazı mensuplar da İzmir'den gelenleri bir an önce stadyuma sokalım, sonra da İstanbul'dan gelenleri Buca'dan getirelim diyor, amir kabul etmiyor. Bizim taraftarlarımız stadyuma 21.30'da varıyor, birçoğunu saat 22.00'ye kadar otobüste tutuyor. Biber gazı, sadece taraftarlarımız değil, yöneticiler de yedi. Aynı FETÖ zamanında yaşadıklarımız gibi."

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