Ali Koç önce Galatasaray'a jest yaptı sonra 'Şike ve bahis' dedi

Kulüpler Birliği, Maslak'taki ofiste dün bir araya geldi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Koç önce Galatasaray'ın Bayern Münih'e kaybettiği maçı değerlendirdi. Koç, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı vardı. 1 senede iyi mücadele edince nereden nereye gelindiğini gördük geçen sene. Galatasaray, müthiş mücadele etti. Türkiye'ye yakışan şampiyonun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi, ikincinin Şampiyonlar Ligi elemesi oynaması. Bize yakışan budur" dedi.

"BAHİS, ŞİKE, HAKEM"

Ardından TFF'ye seslen Ali Koç, "Toplantıya katılan tüm kulüpler yoğun bir irade gösterdi. Bu vasıfsızlığın, şikenin, bahisin bu sorunların dibine inilmesiyle ilgili bir irade gösterildi. Hakemler, yapay zeka... Bahis ve şike büyük bir sorundur. Sayın Murat Sancak 2 senedir Kulüpler Birliği Vakfı'nda. Kendisine yapılan ithamlardan oldukça rahatsız. Türk futboluna bahisin ve şikenin büyük bir sorun olduğunu dile getiren biri. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki doğruları ispat etmeniz gerekiyor. Bahis varsa şike varsa hakem de vardır.

Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biraz araştırmaya başladık, bazı başkanlarımızın ciddi rahatsızlıkları olduğu gündeme getirildi. Burada en çok beni mutlu eden, umut vaat eden ortak hareket etme kararının olması. MHK'ler değişiyor, Federasyonlar değişiyor, değişmeyen tek şey hakemler. Bizim irade koyup da başaramayacağımız hiçbir şey olmamalı. Özellikle 4 büyük kulüp aynı noktada olmalı. Bize düşen iradeyi göstereceğimizi ifade ettik. Emniyet güçlerimize, yargıdaki mensuplarımıza, bakanlarıma Allah güç kuvvet versin ki bu sorunlar çözülsün." diye konuştu.