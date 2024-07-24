Ali Koç’a karşı çıkan kulüp belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi. Maslak’taki vakıf merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig’deki diğer kulüplerin başkanları veya temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulüplerin çoğunluğunun Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ı başkanlık için önerdiğini, ancak Arat’ın Beşiktaş’a daha fazla zaman ayırmak istediği için aday olmadığını belirtti. Sancak, Arat’ın aday olmaması üzerine Ali Koç’un aday gösterildiğini ve Koç’un bu teklifi kabul ettiğini ifade etti.

Sancak, “19 kulübün 18’i, Galatasaray hariç, Ali Koç lehine oy kullandı. Galatasaray aleyhte oy kullandı,” dedi. “Ali Koç’u önümüzdeki sezonun Kulüpler Birliği Başkanı olarak seçtik. Kendisini tebrik ediyorum,” diyen Sancak, “Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nı da tebrik ediyoruz. Umarım her iki başkanımız da iş birliği içinde olup Türk futbolunun sorunlarını çözerler,” ifadelerini kullandı.