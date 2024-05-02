Ali Koç'a resmi teklif

Avrupa'nın çeşitli kulüpleri ile adı geçen Mario Branco için Monza'nın ilgisi sürpriz oldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun raporuna göre, Monza kulübü, Branco'yu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye resmi bir teklifte bulundu.

Raporda, Branco'nun Monza'dan gelen teklife yanıt vermeden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimle ilgili kararını beklediği belirtildi.

Mario Branco'nun adı, Lazio, Al-Hilal, Benfica ve Porto gibi kulüplerle de anılıyor.

Branco, sezon başında Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Fred, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic gibi önemli isimlerin transferlerinde etkili rol oynayarak dikkat çekti.