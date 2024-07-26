Ali Koç'a yardımcı olmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'a yardımcı olmadı

Sürpriz bir kararla Kulüpler Birliği başkanlığına devam eden Ali Koç'un yardımcılık görevi önerdiği Mehmet Sepil'den beklenmedik bir yanıt geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın son toplantısında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de yönetim kurulunda yer aldı.

Ali Koç, Mehmet Sepil'e başkan yardımcılığı teklifinde bulundu.

Ancak, Onursal Başkan Mehmet Sepil bu teklifi teşekkür ederek reddetti.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "İnşallah hep beraber yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Yeni gelen federasyon başkanı İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı uğurlu olsun. Bizler de Kulüpler Birliği olarak yeni federasyona destek olmamız gerekir" dedi.

Ali Koç, "İstisnasız tüm kulüpler Hasan başkanı istiyordu ama göreve yeni gelmesi ve olağan seçimlerinin önümüzdeki sezon sonunda olmasından dolayı affını istedi.

Transfer politikasını ve stratejisini 12 yabancıya göre yapan kulüpler için bir dezavantaj oluştu. Biz de bu kulüplerden biriyiz, ancak burada önemli olan hepimizin menfaati.

Bu kural yürürlüğe girdiğinde, ayrılacak oyuncular için pazarlık gücümüz düşüyordu. Bu bir nebze nefes aldıracaktır." dedi.

8 YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise yaptığı açıklamada, "Ali Koç ile birlikte 8 yönetim kurulu üyemiz var. Murat Sancak, Murat Özkaya, İbrahim Turgut, Mehmet Fatih Saraç, Sinan Boztepe, Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Göksel Gümüşdağ. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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