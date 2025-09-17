Ali Koç'tan AKP'ye tehdit: 25 milyon taraftarı karşınıza alacak mısınız?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor canlı yayınına konuk oldu. Ali Koç, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MALİ BAĞIMSIZLIK SIFIR BORÇ DİYE ALGILANIYOR"

"Ali Koç olmasa kulüp dönmez, maaşlar ödenmez diyorlar. Fenerbahçe hala güçlü bir ekonomik figüre ihtiyaç duyuyor mu?" şeklinde yöneltilen soruyu cevaplayan Ali Koç şöyle konuştu:

"Ben böyle bir şey hayatta demem. Şunu yaptım, bunu demem. Öyle biri değilim. Fenerbahçe mali özgürlüğüne kavuşurken verdiğimiz sessiz mücadele buydu. 347 milyon kredi borcundan 69 milyona indik. 383 küsür milyon euro yükümlülükler, kredi kuruluşları dışında borçlar, 220'lere indi. Borcun her zaman olcak. 3-5 yıllık kontrat yapıyorsun, olacak. Mali bağımsızlık, kulübün kendi finansal kararlarını kendi vermesidir. İnsanlar bunu sıfır borç diye algılıyor. Yarın stadyumu yapacağımız zaman, 100 milyon dolarlık proje, 15 bin ekstra kapasitenin getireceği gelir 'credible' yapıyor.

"ALİ KOÇ YOKSA DA FENERBAHÇE DÖNER"

Mali özgürlük, sıfır borç değil. Kendi finansal kararlarını, kendinin verebileceği bir nokta. Gelirin yüzde 100'ünü kullanabilme imkanı. 2 senedir yüzde 50'ini kullanıyoruz. Ali Koç yoksa da Fenerbahçe bir şekilde döner. Anlatmaya çalıştığım, boyutlar değişti. Eskiden en başarılı branşımız erkek basketbolda, 15-16 milyon Euro açıklar verdi. Sertaç Bey, 6 milyon Euro'ya indirdi açığı.

"FENERBAHÇE YÖNETİMİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYUYOR"

Kapı kapı dolaşıyoruz dilenci gibi. Fenerbahçeli iş adamlarından destek istiyoruz. Onlar da biliyor ki biz de çok fedakarlık yapıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü mükemmel işleyen bir kulüp. Hiçbir başkanın ya da yöneticinin kaynak aktarmadığı zaman tarihin en iyi noktasına gelmiştir. Şu an o noktadan uzağız. Fenerbahçe şu an yönetimin desteğine ihtiyaç duyuyor. Faize kadar karlı bir branş futbol. Faiz var, diğer branşlar var, yeni projeler için kaynak ihtiyacı var. Ben ekibimle gurur duyuyorum, 175'ten 300 milyonlara geldi gelir. Arsaların bir kısmının da borcunu biz ödedik, krediyle alınmıştı. Kısa vadede mali bağımsızlık, orta uzun vadede sadece Fenerbahçe değil, tüm kulüpler kendi gelirleriyle kendini çevirmek durumunda. Şu an orada değiliz.

"ŞAHSİ DESTEĞİM DEVAM ETMEZ"

Bizim haziranda seçim yapmamamızın sebebi, eylüle atmamızın iki sebebi var. Sezon planlaması biri. 7 senedir verdiğimiz mücadelenin, canımız çıkmış, bu süreci bitirmekti. Öyle geçti bütün yazımız. Geldiğimiz nokta itibarıyla, bizim yaptığımız, dizayn ettiğimiz süreçle Bankalar Birliği'nden çıkılıyor. Sadettin Bey ve ekibi, finansal konulara nasıl bakıyorlar, onlara göre kaynak sorunu yok. Benim şahsi desteğim devam etmez ama sponsor desteğimiz, anlaşmalar var. Sürdüğü kadar devam edecek. Ben yönetimde değilken de her zaman sponsor olurduk. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını vermek de bu noktada olmaz. Ben bunu konuşmaktan hoşlanmıyorum."

"BELEDİYE BAŞKANININ ŞUURSUZ AÇIKLAMASI FİTİLİ ATEŞLEDİ"

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in tartışma yaratan 'şike' sözleri sonrası iki camia arasında yaşanan gerilime değinen Ali Koç, " "Maçtan 1 saat önce beraber Ertuğrul Bey ile yemek yedik. Belki biz 3 Temmuz'a mı gidiyoruz, o iş mi hortluyor? Hadsiz belediye başkanının şuursuz açıklaması fitili ateşledi. İlk açıklaması değil. Kendisi avukat. 3 Temmuz falan, avukatının FETÖ ortaklığı falan bakmakta fayda var. Fenerbahçe belini düzeltti, finansal açıdan bir noktaya geldi, kadrosunu düzeltti, tekrar mı 3 Temmuz! Biz 3 Temmuz'dan önce 1 milyar dolardı Fenerbahçe'nin değeri, 5'te 5 yaptık tüm branşlarda. Sonrası malum. Bir tanesi savcının önüne koyduğu şeyi imzalayan, polisleri öven, bizi söven adam aday oluyor. Ne yazık ki başkanvekili yapacağım dediği için Sadettin Bey de, onun duruşu da iyi değildi o dönem. Radyo demiyorum, Zaman gazetesinden bir röportaj geldi. O da aynı şeyi söylüyor, cemaat falan şike oldu diyor. İnanamadım bunu dediğine. Başka görüntüler de düştü. Hakan Bilal Kutlualp ile yol yürüyecekse, benim bu kadar takık olduğum... Ben 3 Temmuz'un dibini yaşadım. 5-6 kişiydik kulüpte kalan. Her gün kot, tişört, çorap, lastik ayakkabı dışarı koyardım. Gelirlerse hazırlıklı olalım diye. Çocukların, okulda hayatları karardı. Sokakta gazlar yedik, yaralandık mücadele uğruna. Bu adamlar hiçbir şey yapmadı. Birdenbire bakıyorum, tekrar bir şey mi hortlatılıyor. Kim ya büyükşehir belediye başkanı, konuşuyor. Sen kendi ortağına bak konuşmadan önce." diye konuştu.

"AKP BİR ŞEY YAPMAK ZORUNDA"

Ali Koç ayrıca asıl muhattaplarının AKP olduğunu söyleyek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim muhatabımız AKP'dir, bir şey yapmak zorunda. Ucuz kahramanlıkla 25 milyonluk camiayı karşısına alıyorsa partinin bileceği iş. Sen suçluyu, örgütü övüyorsun. Sen Cumhurbaşkanımız noktasında mısın, Cumhurbaşkanımızın mektubu müzemizde duruyor, sitayişle bahsediyor mücadelemizden yoksa terör örgütü yanında mısın? 15 Temmuz'da hangi taraftasın belediye başkanı!"