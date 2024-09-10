Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sürprizi

Voleybol şubesinin 70. Yılı için bir gala düzenleyen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"

Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu belirterek sözlerine başlayan Ali Koç, “Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe diyoruz. Bu, bir tanım değil, hakikatten ibarettir. Mücadele ettiğimiz tüm branşlarda hem yarışmacı hem de yetiştirici bir spor kulübü olarak yer alıyoruz. Var olduğumuz tüm branşlarda kulübümüzü gururla, emekle temsil eden sporcular yetiştiriyoruz” dedi.

"AZİZ YILDIRIM'A ŞÜKRANLAR"

Aziz Yıldırım’a özellikle teşekkür eden Ali Koç, “Bugün gururla sahiplendiğimiz, rakiplerimizin bile kabul ettiği, 'Dünyanın en büyük spor kulübü' vizyonunda emeği olan Fenerbahçemizin kurucu başkanları dahil olmak üzere, tüm başkanlarına ve de özellikle seyahat nedeniyle bu akşam aramızda olmayan Sayın Aziz Yıldırım'a şükranlar... Geriye dönük 20 yılda tüm amatör branşlarda olduğu gibi voleybolda da çok büyük başarılar kazandık. Avrupa ve Dünya Şampiyonu olduk. En sancılı 3 Temmuz sürecinde bile Fenerbahçe amatör şubelerde küçülmeyi aklının ucundan bile geçirmemiştir. En zor günlerimizi yaşadığımız 2011-2012 yılında Kadın Voleybol Takımımız Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş ve bizlere unutulmaz bir mutluluk yaşatmışlardır” ifadelerini kullandı.