Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam

Gelecek sezona şimdiden hazırlanan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, transferde temkinli davranacak. Sarı Lacivertli yönetim, artan döviz kuru nedeniyle Ali Koç'un "Büyük transfer yaparak takımın geleceğini tehlikeye atamam" dediği iddia edildi.

Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam

Editör: Barış Atakan

Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve taraftarı tarafından tepki yağmuruna tutulan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus ile devam edeceği sorular da hala kafalarda dolaşıyor. Bu sezonun başında transferlere 40 milyon euro civarı harcayan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon fazla harcamadan kaçınmak istiyor.

"TAKIMIN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATAMAM"
Fotospor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un çıldırdığı transferde çok büyük rakamlar ödemeye hazırlandığı iddia ediliyordu. Ancak döviz kurunun patlaması ve Türkiye’nin devalüasyona girmesi üzerine Başkan Koç'a geri adım attı. Kısa süre öncesine kadar teknik direktör için yıllık 10 milyon euro, transfer için de 100 milyon Euro’luk bütçe ayırdığı konuşulan Ali Koç’un yakın çevresine, “Fenerbahçe’nin geleceğini tehlikeye atamam” dediği iddia edildi.

"YUSUF DEMİR'İN BONSERVİSİNİ BİLE KARŞILAMIYOR"
Euro’nun 25 TL barajını aştığını ve piyasanın önünü göremediği bu ortamda daha önce konuştukları rakamlarla transfer yapmanın çılgınlık olacağını savunan Ali Koç, “Galatasaray’ın kazandığı şampiyonluktan kasaya giren rakam, kadroya bile giremeyen Yusuf Demir’in bonservisini bile karşılamıyor” yorumunu yaptı. Böyle bir transfer harcaması yapmalarının söz konusu olmadığını söyledi. Oyuncu alacaklarını ancak önceliklerinin satış olduğunu sattıkları oranda bir borcun altına gireceklerini söyledi.

Öne Çıkanlar
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı Ekonomi
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Güncel
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı
Apple Türkiye'den 1 ayda üçüncü zam. iPhone almak hayal oldu Teknoloji - Otomotiv
Apple Türkiye'den 1 ayda üçüncü zam. iPhone almak hayal oldu
ABD'de gündem kripto krizi: Binance ve Coinbase hedefte Dünya
ABD'de gündem kripto krizi: Binance ve Coinbase hedefte