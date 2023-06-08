Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam

Editör: Barış Atakan

Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve taraftarı tarafından tepki yağmuruna tutulan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus ile devam edeceği sorular da hala kafalarda dolaşıyor. Bu sezonun başında transferlere 40 milyon euro civarı harcayan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon fazla harcamadan kaçınmak istiyor.

"TAKIMIN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATAMAM"

Fotospor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un çıldırdığı transferde çok büyük rakamlar ödemeye hazırlandığı iddia ediliyordu. Ancak döviz kurunun patlaması ve Türkiye’nin devalüasyona girmesi üzerine Başkan Koç'a geri adım attı. Kısa süre öncesine kadar teknik direktör için yıllık 10 milyon euro, transfer için de 100 milyon Euro’luk bütçe ayırdığı konuşulan Ali Koç’un yakın çevresine, “Fenerbahçe’nin geleceğini tehlikeye atamam” dediği iddia edildi.

"YUSUF DEMİR'İN BONSERVİSİNİ BİLE KARŞILAMIYOR"

Euro’nun 25 TL barajını aştığını ve piyasanın önünü göremediği bu ortamda daha önce konuştukları rakamlarla transfer yapmanın çılgınlık olacağını savunan Ali Koç, “Galatasaray’ın kazandığı şampiyonluktan kasaya giren rakam, kadroya bile giremeyen Yusuf Demir’in bonservisini bile karşılamıyor” yorumunu yaptı. Böyle bir transfer harcaması yapmalarının söz konusu olmadığını söyledi. Oyuncu alacaklarını ancak önceliklerinin satış olduğunu sattıkları oranda bir borcun altına gireceklerini söyledi.