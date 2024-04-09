Ali Koç'tan flaş U19 kararı. Kimse bunu beklemiyordu

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Ali Koç'tan flaş U19 kararı. Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Galatasaray karşısında sahaya sürdüğü U19 takımına kupayı kazanmış gibi prim verecek.

Fenerbahçe’nin U19 takımı, Süper Kupa protestosu sonrasında yönetim tarafından ödüllendirilecek.

Sahadan çekilme kararını destekleyen yönetim, genç oyunculara, sanki Süper Kupa’yı kazanmış gibi prim verecek.

Şanlıurfa’da gerçekleşen maçtan çekilen takıma, sezon öncesi belirlenen ödül yönetmeliğine göre ödeme yapılacak.

Başkan Ali Koç, hem maç öncesi hem de sonrasında takıma teşekkürlerini iletti.

Maç öncesi yaptığı konuşmada, “Topluluğumuzun karşılaştığı haksızlıklar, adaletsizlikler, çifte standartlar ve emeğimizin gasp edilmesine karşı çıktığımız bir noktadayız. Bu zorunlu eylemin, Türk futbolunda gerekli olan düzenlemelerin başlangıcı olmasını umuyoruz” dedi.

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