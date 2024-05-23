Ali Koç'tan Konya Galatasaray maçı için flaş açıklama: 'UEFA ve FIFA'yı göreve çağırdık'

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Ali Koç'tan Konya Galatasaray maçı için flaş açıklama: 'UEFA ve FIFA'yı göreve çağırdık'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında Konya Galatasaray maçı için UEFA ve FIFA'ya başvurduklarını açıkladı.

Yeni yönetim kurulunu tanıtmak için basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü oynanacak Konyaspor-Galatasaray karşılaşması için de flaş bir açıklama yaptı.

Ali Koç, Konyaspor'un ligde kalması, Galatasaray'ın da şampiyonluğunu ilan edebilmesi için her iki takıma da beraberliğin yeteceği maç konusunda UEFA ve TFF'ye yazılı başvuruda bulunduklarını ifade etti.

"Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi valiler, belediye başkanları, birçok isim gördük. Bugün bu hafta sonu Konyaspor, Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacak. Tesislerde vali, belediye başkanlarını görmememizi neye bağlıyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Ali Koç, "Sisteme! Sadece Konya'da değil, birçok yerde oldu bu. Konyaspor'un bizden puan alması lazımdı. Korakor mücadele etmesi lazım. Konyaspor Başkanını severim. Konyaspor camiasını çok bilmem." dedi.

Açıklamalarına devam eden Ali Koç, "Hepimizin korktuğu bir konu var. Bu konunun UEFA, FIFA nezdinde gözlemci yollanmasını istiyoruz. Buraya verilecek hakemler ve Konyaspor'un rakibinden ötürü istiyoruz. TFF ve UEFA'ya yazı yolladık. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk" diye konuştu.

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