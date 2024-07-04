Ali Koç'tan şaşırtan karar

Bugün saat 16.00’da düzenlenecek olan Kulüpler Birliği toplantısı öncesi başkan Ali Koç’tan flaş bir karar geldi.

İSTİFA EDECEK

Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya paylaşımına göre Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan ayrılmaya karar verdi.

Kararını toplantı öncesi diğer kulüp başkanlarına ileten Ali Koç kalması yönünde yapılan itirazlara rağmen kararının kesin olduğunu bildirdi.

HASAN ARAT'I DESTEKLEYECEK

Ali Koç’un yapılacak olan seçimde aday olması halinde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ı destekleyeceği iddia edildi.