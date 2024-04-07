Ali Koç'tan Süper Kupa'ya saatler kala flaş karar. Herkes ters köşe oldu

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde bu akşam (Pazar) karşı karşıya gelecek.

Saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılılar dün kente geldi.

TFF’yi protesto etmek adına U-19 takımı ile maça çıkacak olan Fenerbahçe’nin karşılaşmaya birkaç saat kala Şanlıurfa’ya gelmesi beklenirken Ali Koç’tan flaş bir karar geldi.

İstanbul’da kalması beklenen başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin, ters köşe yaparak full kadro maça gideceği iddia edildi.

Ali Koç ve yöneticiler, U-19 takımı ile birlikte statta bulunacak ve maç biter bitmez ayrılacak.