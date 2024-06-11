Ali Koç'un 47'de 47 gururu. Aziz Yıldırım bunu hiç beklemiyordu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağan genel kurulda Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanmış, 3 yıl daha başkan seçilmişti. 16 bin 464 oy alan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını teslim aldı.

Kongre Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, "10 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar da seçime katılan adayların itiraz hakları vardı, bize ve kulübe ulaşan hiçbir itiraz dilekçesi olmadığı için saat 17.00 itibarıyla pazartesi günü seçim sonuçları kesinleşti. Öncelikle, Başkanımız Ali Koç’u tekrar kazanmasından dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Kulübümüze yaptıkları hizmetlerin devamını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Ali Koç da Vefa Küçük'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında ilginç bir ayrıntı verdi. Ali Koç, kurulan 47 sandıktan da birinci çıktıklarını belirterek, "Beni ve arkadaşlarımı en çok sevindiren konu 47’de 47 yaptık. Hiçbir sandıkta fire vermemişiz, hatta hiçbir sandıkta kafa kafaya bile gelmemişiz. Bu bizim için çok büyük önem arz eden data. Ancak başkan olarak üzüldüğüm konu, katılımın düşük olması. Buradaki ana faktörün de bir gün önce sanki seçim bitti algısının yayılması." yorumunu yaptı.

Esas görevlerinin şimdi başladığını ifade eden Ali Koç şöyle konuştu: "Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Esas şimdi işlerimiz başlıyor. İnşallah ben üçüncü dönemimde, bazı arkadaşlar üç, bazı arkadaşlar iki, bazı arkadaşlar da ilk döneminde Fenerbahçemize layıkıyla hizmet eder. Ve seçim sathı mahallinde ifade ettiğimiz hayallerimizi, hedeflerimizi gerçekleştiririz. İnşallah hep beraber önümüzdeki sezon bu tarihlerde seçim galibiyetini değil, şampiyonlukları kutladığımız dönem olur."

Bu arada mazbata töreninin ardından yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. Bazı görev dağılımları da şu şekilde gerçekleşti:

Başkan Vekili: Erol Bilecik

Genel Sekreter: Burak Ç. Kızılhan

Spor Şubeleri Sorumlusu: Ahmet Ketenci

Hukuk İşleri Sorumlusu: Fethi Pekin