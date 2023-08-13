Ali Koç'un açıklaması sonrası gözler transferde

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaklaşık 3 hafta önce yaptığı ''Becao'dan sonra frene basacağız'' açıklamasının ardından sarı lacivertlilerde hedef transfer..

Son olarak Manchester United'dan Fred ve Marsilya'dan Cengiz Ünder'i İstanbul'a getiren sarı lacivertlierden gözler kaleci ve 6 numara transferinde.

Bu 2 bölgeye yapılacak takviyelerden sonra Fenerbahçe'de transferin son günleri bir fırsat transferi daha gündeme gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yaz transfer döneminde şimdiye kadar, Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir, Mert Müldür, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski gibi isimleri kadrosuna dahil etti.



