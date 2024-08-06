Ali Koç'un baldızı bakın kim çıktı. Nevbahar Koç'un kardeşi hangi ünlü?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'un baldızı bakın kim çıktı. Nevbahar Koç'un kardeşi hangi ünlü?

2005 yılında Nevbahar Demirağ ile evlenen Ali Koç'un baldızı, ünlü şarkıcı çıktı.

Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, bu kez ailesindeki sürpriz bir detayla gündem oldu.

2001 yılında tanışan ve 2005 yılında Nevbahar Koç (Demirağ) ile dünya evine giren Ali Koç’un baldızı, ünlü çıktı.

Nevbahar Koç'un kız kardeşinin kim olduğu sosyal medyayı salladı.

nev-001.jpg
Ali Koç ve eşi Nebahat Koç

HEM OYUNCU HEM ŞARKICI

Nevbahar Koç'un kardeşinin ünlü sanatçı ve oyuncu Melike Demirağ olduğu öğrenildi.

Melike Demirağ, 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Üsküdar Türk Kız Koleji'nden mezun olan Demirağ, 70'li yıllarda şöhret hayatına adım attı.

1971 yılında babasının çektiği "Üç Kızgın Cengaver" filmiyle sinemaya giriş yaptı.

1974 yılında Yılmaz Güney ile oynadıkları “Arkadaş” filmiyle iyice ünlenen Demirağ, “Sürü”, “Yedi Tepe İstanbul”, “Şöhret Sandalı” ve “Gönderilmemiş Mektuplar”da oynadı.

Oyunculuk kariyerinden çok şarkıcılık kariyeri ile tanınan Demirağ, "Arkadaş" (1971), "Merhaba" (1975), "Hadi Canım Sen De" (1975), "Ağlamak Ayıp Değil" (1976), "Ninni" (1976), "Pervane ile Işık" (1977) gibi ünlü şarkıları da seslendirdi.

66b1d684ae925850-w1200xh1320.webp

a1d12ce3de7940689c91d644fe608e29.jpg

thumbs-b-c-767a94e171cf25d0a1b7559757142f90.jpg

melike-demirag-1200x922.webp

İlgili Haberler
Ünlü sunucu yeni imajıyla hayatını dolu dolu yaşıyor. Gelinim Mutfakta'dan bir anda ayrılmıştı
Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ının son hali ortaya çıktı. 61'lik kraliçe ağızları açık bıraktı
Son Haberler
Ses, Benim Vatanım yarışmasının kazananları belli oldu Kültür Sanat
Ses, Benim Vatanım yarışmasının kazananları belli oldu
Tamirciye bırakılan arızalı otomobilleri çalarken yakalandı Yaşam
Tamirciye bırakılan arızalı otomobilleri çalarken yakalandı
Türkmenistan ve Kazakistan enerji sektöründe işbirliğini görüştü Dünya
Türkmenistan ve Kazakistan enerji sektöründe işbirliğini görüştü
Şehir savaşında taş üstünde taş kalmadı Gündem
Şehir savaşında taş üstünde taş kalmadı
Milli voleybolcuya montaj skandalı Spor
Milli voleybolcuya montaj skandalı
Çin ikinci konut kompleksinin inşaatı için bütçeyi onayladı Dünya
Çin ikinci konut kompleksinin inşaatı için bütçeyi onayladı
Ayyüce'den acı haber geldi Gündem
Ayyüce'den acı haber geldi