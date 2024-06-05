Ali Koç'un başkan adayı belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini eski Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün yönetmesini istediği öğrenildi.

Diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın ise mevcut Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun seçime başkanlık yapmasını istediği ifade edildi.

Ali Koç, başkan seçilmesi halinde Mevcut Divan Kurulu Başkanı Başkanı Şekip Mosturoğlu ile çalışmak istemediğini açıklamıştı.

VEFA KÜÇÜK KİMDİR?

Vefa Küçük, 13 Mart 1943'te Nevşehir'de dünyaya geldi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Eğitim hayatına ilkokul ve ortaokul eğitimiyle başlayan Küçük, Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Ardından 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve dört yıl boyunca Vefa Vakfı'nın başkanlığını yürüttü.

1994 ile 1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2015 Nisan'ında gerçekleşen seçimlerde Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak üç yıl daha görev yapmak üzere seçildi.

2018 yılında tekrar bu göreve üç yıl için seçilen Küçük, 9 Nisan 2022'deki yüksek divan kurulu başkanlık seçimlerine Nail Kır, Sait Yılmaz ve Uğur Dündar ile birlikte katıldı. Seçimde 1871 üyenin oy kullandığı ve 824 oy alan Uğur Dündar'ın yeni divan kurulu başkanı olarak seçildiği, Küçük'ün ise 799 oy aldığı belirtildi.

Şu anda Dinamik Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte.