Ali Koç'un dernek bastığı iddia edilmişti! Kulüp ve dernek başkanı açıklama yaptı

Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongre’ye gidilmesi için imza kampanyası başlatan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne dün akşam Başkan Ali Koç sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ALİ KOÇ'TAN DERNEĞE ZİYARET

Yöneticiler Burak Kızılhan ve Can Gebetaş’la birlikte derneğe gelen Koç, dernek başkanı Emrah Tünay’la önce gergin daha sonra yumuşayan bir görüşme gerçekleştirdi. Koç derneğe girdiğinde, “Bu saatte burada ne yapıyorsunuz? Bir tepkiniz varsa bu yol doğru bir yol değil, insanları galeyana getirmeyin” derken, Tünay da “Biz sadece demokratik hakkımızı kullanıyoruz” dedi. Kızılhan da “Ama bu işler bu şekilde olmaz” dedikten sonra ortam sakinleşirken, çay ikram edilen Koç, Tünay ile bir odaya girerek özel olarak bir süre görüştü.

BASKIN İDDİALARI SONRASI FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Basında bu ziyaretin baskın şeklinde yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar sonrası Fenerbahçe'den bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Zorunlu Açıklama Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadının hemen karşısındaki Fenerbahce Gönüllüleri Derneği'ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz. F.Bahçe Spor Kulübü" ifadelerine yer verildi.

Zorunlu Açıklama



Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır.



Bu mesnetsiz iddialara itibar… — Fenerbahçe Kurumsal (@fbkurumsal) May 17, 2025

DERNEK BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

Ortaya atılan iddialardan sonra Fenerbahçe Gönülleri Derneği Başkanı Emrah Tünay da bir açıklama yaptı. Tünay yaptığı açıklamada, "Bu akşam geç saatlerde Başkan Ali Koç, yöneticiler Burak Kızılhan ve Can Gebetaş’la birlikte Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne geldiler. Yaşananlarla ilgili sosyal medyada ciddi manada bilgi kirliliği oluştuğunu gözlemliyoruz. Derneğimize Başkan Koç’un gelişi ve yaşananlar konusunda biz gerekli açıklamaları gün içinde yapacağız. Manipülasyonlara ve algı yönetimine itibar edilmemesini rica ederiz. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına tekrar ediyorum; Kulübümüzün ve Futbol AŞ yöneticisi Can GEBETAŞ’ın yaptığı açıklamaları takip ettik. Ancak içeriğine katılmamız mümkün değildir. Konu ile ilgili açıklamaları bugün gün içinde detaylı paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.