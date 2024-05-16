Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un dünyaca ünlü bir isimle yeni görüntüleri

Dünyaca ünlü şarkıcı Cher ile arkadaş oldukları bilinen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’un birlikte çekilmiş yeni görüntülerine Yeniçağ ulaştı.

Yurtdışındaki sosyetik ve ünlü isimlerle arkadaş olduğu bilinen ve ‘Nebi’ olarak tanınan 52 yaşındaki Nevbahar Koç ve Cher’in 2015 yılında tanıştıkları, sık sık çeşitli parti ve etkinliklerde bir araya geldiği ortaya çıktı.

Moda tasarımcısı Rick Owens’ın 2022’de Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği defilede bir araya gelen Cher ve Nevbahar Koç’un görüntülerinde ikilinin hayli samimi olduğu görülüyor.

Hollywood'un ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş ile çok yakın arkadaş olduğu bilinen Nevbahar Koç, dünyaca ünlü bir çok yıldızla da Los Angeles, Newyork ve Londra hattında sık sık bir araya geliyor.