Ali Koç’un ‘FETÖ tetikçisi’ dediği Rasim Ozan Kütahyalı’dan küfürlü cevap geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 14 Mart’ta uzun bir basın açıklaması yapmıştı. Türk futboluna ilişkin konuşma yapan Ali Koç, FETÖ operasyonlarının tetikçisi Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili, “Hala İçişleri Bakanlığı’nın terör listesinde olan, kırmızı listede yer alan efsaneler! O dönem örgütün yılmaz savunucusu ve sözcüsü Rasim Ozan Kütahyalı’nın da heykelinin dikilmesi için savunduğu FETÖ savcısı Zekeriya Öz de bu kulübün bir üyesi. Bunu söylemişken ‘3 Temmuz olmasaydı Fenerbahçe’yi yerle yeksan etmeseydik’, bakın ‘etmeseydik’ diyor, ‘edilmeseydi’ demiyor. Tekrar söylüyorum, ‘3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe’yi yerle yeksan etmeseydik Galatasaray’ın önü açılmazdı’ diyen zamanın büyük FETÖ savunucusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da Galatasaraylı olması herhalde tatlı bir tesadüf” ifadelerini kullanmıştı.

“ALİ KOÇ TİPİK LOSER, S…. DEĞİL”

X platformunda bir takipçisinin “Bırak siyaseti Ali Koç senin hakkında konuşuyor bir cevap verme cüretine sahip değil misin?” şeklindeki soruya yanıt veren Rasim Ozan Kütahyalı küfür etti.

Rasim Ozan, “Kürt kardeşlerimin özgürlüğü söz konusu iken Ali Koç umrumda değil, ne dediğini bilmiyorum, s..imde de değil. Tipik Loser Ali Koç işte… Şampiyonluğu kaybettiğini biliyor, o yüzden kamuflaj arar o. Bir 5 sene daha bu kamuflaj operasyonlarıyla Başkan yaparız biz Ali Koç’u” şeklinde yazdı.

“2022’DE O MEŞHUR PROGRAMI YAPTIM SENİ KURTARDIM

Ali Koç’a bir yanıt da Youtube’da yaptığı programdan yanıt veren Kütahyalı, “Köyferans kupasını al da rahatla. Al da bu kamuflajlara ihtiyaç duyma. Bak 2022’de program yaptık seni kurtardım, o meşhur yayını yaptık rahatlattın Fenerbahçelileri, bir sene kurtardın. Geçen sene kafa kafaya Jesus’la 1 sene idare ettin. Bu sene de şampiyonluk gitti. E baba tamam ne yapayım yani bir kez daha seni kurtaralım ama ben seni kurtarmayayım, şu köyferansı al ondan sonra bu saçmalıkları yapma” diye konuştu.