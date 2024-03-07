Ali Koç’un lüks restoranına Galatasaraylı yöneticileri almadılar

İddialara göre Beşiktaş yönetimi maçtan hemen önce Galatasaray'ı İnönü stadında bulunan Koç Grubu'na ait restoranda yemeğe çağırdı.

Hasan Arat'ın da katılacağı yemeğe Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur gibi isteyen tüm Galatasaraylı yöneticiler davetliydi.

Beşiktaş kulübünün daha önce hiç 'randevu' talebini geri çevirmeyen Divan'dan beklenmedik bir tepki geldi.

Restoran yönetimi her zaman Beşiktaş ve misafirleri için özel bir masa ayıran restoran yönetimi siyah-beyazlılara, 'maç öncesinde yerimiz yok' dedi.

Bunun üzerine Beşiktaşlı yöneticiler özür dilemek zorunda kaldı.

Yemek davetini geri çektiklerini bildirdi.

Bunun üzerine Galatasaraylı yöneticiler takımı ziyaret ettikten sonra Florya'da bir restoranda yemek yediler.

Sonra inönü'ye gittiler.