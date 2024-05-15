Ali Koç'un Mourinho'ya Aziz Yıldırım'dan önce teklif yaptığı ortaya çıktı

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Ali Koç'un Mourinho'ya Aziz Yıldırım'dan önce teklif yaptığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı. Ali Koç'un ise Portekizli hocaya daha önce teklif yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde takımın başına Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı.

Yıldırım'ın İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldiği Mourinho ile görüştüğü ve el sıkıştığı da belirtildi. Hatta anlaşmanın 3 yıllık olacağı da ileri sürüldü.

Bugün bir basın toplantısı yapacak olan Yıldırım'ın Mourinho ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor.

Ancak başkan Ali Koç'un Mourinho'ya daha önce teklif yaptığı ortaya çıktı.

Sportif Direktör Mario Branco'nun Ali Koç'un isteği üzerine Mourinho ve menajeriyle görüşerek seçilmeleri halinde göreve gelmesini istediği belirtildi.

Koç'un da kongrenin hemen ardından Mourinho'yla sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi.

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