Ali Koç'un planı ortaya çıktı. Bombayı patlatıyor

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılmasının hemen ardından transfer çalışmalarına başladı.

Sarı lacivertliler ilk olarak Glasgow Rangers'tan Ryan Kent'i transfer etti.

Ardından başkan Ali Koç'un transfer planı da ortaya çıktı.

Haber Global'in haberine göre; Koç ünlü futbolcuların menajeri olan dünyaca ünlü İtalyan menajer Alessandro Lucci'yi İstanbul'a davet etti.

Sarı lacivertli yönetimin bu akşam görüşeceği menajere Edin Dzeko için teklif yapacak.

Dzeko'nun Inter'le olan sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli bulunmuyor.

İtalyan menajerin temsilciliğini yaptığı diğer futbolcular şunlar:

Dejan Kulusevski, Filip Kostic, Moise Kean, Luis Muirel, Davide Zappacosta, Leonardo Bonucci, Marko Pjaca.

Başkan Koç'un bu listedeki bazı oyuncularla ilgili de bilgi alacağı ifade ediliyor.