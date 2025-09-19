Ali Koç'un söylemi Ferhat Gündoğdu'nun umrunda değil! MHK paylaşım yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sert sözlerle yüklendiği MHK Başkanı Ferhat Gündoğduğu sessizliğini koruyor. Merkez Hakem Kurulu'ndan paylaşım geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hedef aldığı Merkez Hakem Kurulu, Başkan Ferhat Gündoğduğdu'nun yer aldığı kadın hakem seminerine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki açıklamaya göre seminere, 17 kadın hakem ve 25 kadın yardımcı hakem katıldı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyelerinin de yer aldığı seminerde, eski FIFA hakem eğitmenleri Jouni Hyytia ve Joa Ferreira, kural güncellemelerine ilişkin teorik eğitimler verdi. Seminer kapsamında fitness çalışmaları ve saha uygulamaları da yapıldı.

