Ali Mahir Başarır: Adı operasyon, özü intikam!

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adı operasyon, özü intikam! Delil yok, hukuk yok, sadece gizli tanıklar ve kirli kumpaslar var! AKP’li Savcı Sayan’ın itirafları karşısında kılını kıpırdatmayanlar, Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullu'ya hizmet eden yol arkadaşlarını hedef alıyorlar! Bu ülkede artık hukuk değil, intikam duygusu işliyor! Kirli kumpaslarınız çökecek! İyiler kazanacak!" ifadelerini kullandı.

Adı operasyon, özü intikam!



Delil yok, hukuk yok, sadece gizli tanıklar ve kirli kumpaslar var!



AKP’li Savcı Sayan’ın itirafları karşısında kılını kıpırdatmayanlar, Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullu'ya hizmet eden yol arkadaşlarını hedef alıyorlar!



Bu ülkede artık hukuk… https://t.co/OXmDqwUojb — Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 26, 2025