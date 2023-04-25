Ali adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Ali isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ali ne demek? Ali isminin anlamı nedir?

ALİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ali ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir:

- Orun bakımından en üstün.

- Şanlı kimse.

- Aile.

- Büyük, ulu.

ALİ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ali ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Ali ismini koymak caizdir.

ALİ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Ali isminde olan kişilerin organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri oldukça iyi bir şekilde yönetir.

Uzun saatler sıkılmadan ve bıkmadan çalışabilir. Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar.

Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler.

Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir. Ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler.

Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı çok severler.

Seyahat etmek onlar için önemlidir.

Arkadaşlık ve dostluk kavramları hayatlarının vazgeçilmezleri arasındadır.