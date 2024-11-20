Ali Öztunç Öcalan ile ilgili Ankara kulislerinde konuşulan şok gelişmeyi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Öztunç Öcalan ile ilgili Ankara kulislerinde konuşulan şok gelişmeyi açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelerek, PKK'nın lağvedildiğini açıklaması teklif etmesinin sonrasında CHP'li Ali Öztunç Ankara kulislerinden kendisine ulaşan son kulis bilgisini aktardı.

DP'den istifa eden Cemal Enginyurt ile birlikte Sözcü Televizyonu canlı yayına katılan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili şoke eden bir kulis bilgisi paylaştı.

Daha önceki dönemlerde de İmralı'ya gidilerek Öcalan'ın ağzından yazılmış mektup getirildiğini hatırlatan Ali Öztunç, "Gider biri, bir milletvekili bir fotoğraf getirebilir. Ki Ankara kulisleri daha çok video çekileceğini konuşuyor. Gazetecilik dönemlerimden edindiğim kaynaklardan aldığım bilgiler doğrultusunda ve Ankara'da siyasetçiler arasında konuşulanlara göre bu video yayınlanabilir" dedi.

Cemal Enginyurt da Ali Öztunç'un aktardığı bu kulis bilgisine "DEM Parti grubunda bu video yayınlanabilir" sözleri ile destek verdi.

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