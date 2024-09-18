Ali Sabancı tekne kazasını ilk defa anlattı. Uyandığında ilk neyi sormuş?

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ali Sabancı tekne kazasını ilk defa anlattı. Uyandığında ilk neyi sormuş?

Antalya’da konuşan iş insanı Ali Sabancı, geçen yıl ailesiyle geçirdiği tekne kazasından 9 gün sonra hastanede uyandığını belirterek, "Başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum" dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 11'inci olağan toplantısı, dün akşam saatlerinde bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya iş insanı Ali Sabancı katıldı. Toplantı ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek'in konuşmasıyla başladı.

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Geçen yıl Yunanistan'da eşi ve çocuklarıyla geçirdiği bot kazasını kazanın ardından ilk defa anlatan Sabancı, kazanın ardından 9 gün sonra uyanınca ilk olarak “Herkes hayatta mı?” sorusunu sorduğunu açıkladı.

Ali Sabancı geçirdiği kazayı şu sözler ile ifade etti: "Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar.

Allah'ın işi bu 2 ekip vardı büyük teknede çalışan. Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş.

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Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3-4 ay kadar hastanede kaldım.

Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim. Öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz"

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