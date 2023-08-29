Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftine hastanede sürpriz ziyaret

Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra tedavilerine İstanbul'da devam edilen iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bugün sürpriz bir ziyaretçileri vardı. Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye gelerek, çiftin yakınlarına "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.