Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftine hastanede sürpriz ziyaret

Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra tedavilerine İstanbul'da devam edilen iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bugün sürpriz bir ziyaretçileri vardı. Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye gelerek, çiftin yakınlarına "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftine hastanede sürpriz ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı ziyaret etti.

HASTANEDEKİ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

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"GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos da hastaneye gelerek, çiftin yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Patrik Bartholomeos, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

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