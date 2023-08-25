Ali Sabancı'nın kaza yaptığı botun görüntüleri geldi

Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi.

Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti.

Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ BOTUN GÖRÜNTÜLERİ GELDİ

Kazanın gerçekleştiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi. Görüntüde kazanın gerçekleştiği bot ve yaralılar görüldü.

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı’ya kazadan kaynaklı “yüz travmaları” için Leros’ta ilk müdahalenin yapıldı.

Kayaya çarpmadan sonra Ali Sabancı’nın botta sıkıştığı, Vuslat Doğan Sabancı’nın da başını botun önündeki cam bölmeye çarptığı kaydedildi.

ALİ SABANCI AMBÜLANS HELİKOPTERLE AMERİKAN HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ilk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Edinilen bilgilere göre Ali Sabancı'nın dalağı alındı ve entübe edildi.

Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildi.

Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzünden de ağır darbeler aldığını belirtti.