Ali Sirmen'in cenaze programı belli oldu

Bugün yaşamını yitiren Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen,19 Mart Salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu kimliği ile de tanınan duayen yazar vefat ettiğinde 84 yaşındaydı.

Gazeteci yazar Ali Sirmen'in cenaze programını ailesi duyurdu.

Yapılan açıklamada "Ali Sirmen 17 Mart 2024 tarihinde bizleri derin acılar içinde bırakarak hayata veda etmiştir. Cenazesi 19 Mart 2024 Salı günü saat 11:30'da Cumhuriyet gazetesinin önünde yapılacak tören sonrası, Zincirlikuyu mezarlığı Camii'nde öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.

ALİ SİRMEN KİMDİR?

10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ali Sirmen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966'da Akşam Gazetesi'ndeki yazıları ile başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 1972'te kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda bulundu. İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri, Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet Gazetesi kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programında, Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programında sunuculuk yaptı.