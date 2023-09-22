Ali Sunal'dan duygusal paylaşım

Nazlı Kurbanzade ile olan evliliğinden Narin ve Nil adını verdiği iki kız çocuğu sahibi olan oyuncu Ali Sunal sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ali Sunal'dan duygusal paylaşım

Güldür Güldür ekibiyle birlikte yurt dışı turnesinde bulunan ve ekip olarak Kanada-Toronto'ya giden Ali Sunal ve ekibi buradan paylaşımlarda bulunarak takipçilerini bilgilendiriyor.

Yeni sezon öncesinde yurt dışındaki sevenleriyle bir araya gelen ekipten Ali Sunal, Instagram hesabından kendisini duygulandıran bir paylaşımı takipçilerine ulaştırdı.

Kızlarının aile fotoğraflarına bakarken eşi tarafından çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabına koyan Ali Sunal, bu duygusal paylaşımının üzerine "Ah evden gelen şu fotoğrafa bakın" notunu düştü.

Ali Sunal fotoğrafın üzerine koyduğu üzgün surat emojileriyle yaşadığı duyguları da ifade etmiş oldu.

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