Ali Tezel hükümetin emekli maaşı oyunu canlı yayında deşifre etti

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, “2008 reformu olmasaydı şu anda en düşük emekli maaşı SSK ve bağkur için 15 bin TL olacaktı” açıklamasında bulundu.

Ali Tezel hükümetin emekli maaşı oyunu canlı yayında deşifre etti

Ekonomist Murat Muratoğlu’nun Youtube yayınına katılan Ali Tezel, hükümetin emekli maaşı oyununu şu sözlerle deşifre etti;

“2008 yılında sosyal güvenlik reformu yaptı bu hükümet. Aylık bağlama oranını yüzde 70’ten yüzde 28’e düşürdü. Bu sebeple şu anda ömrü boyunca asgari ücretle çalışan birisinin emekli maaşını bu sistemle hesapladığımızda yaklaşık 4 bin lira çıkıyor. 4 bin liraya yüzde 25 zam yapsak 5 bin lira olur. Ama baktılar ki bu rakamla geçinemezler, 2023 şubat ayında 7 bin 500 liraya çıkardık dediler en düşük maaşı. 2008 reformu olmasaydı şu anda en düşük emekli maaşı SSK ve bağkur için 15 bin TL olacaktı. Yani vatandaşın cebinden parayı aldılar sonra onu 7 bin 500’e yükselttik diye sevindirdiler.”

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağını söylemişti.

Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklenmiş ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

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