Ali Tezel'den saç baş yolduran açıklama. Gerçek emekli maaşını hesapladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Tezel'den saç baş yolduran açıklama. Gerçek emekli maaşını hesapladı

Milyonlarca emekli maaşlarında yapılacak düzetmeye dikkat kesilmişken SGK Uzmanı Ali Tezel'den saç baş yolduran bir açıklama geldi.

SGK Uzmanı Ali Tezel 2008 yılında yapılan reformun sonucunda günümüzde emekli aylıklarının sadakaya döndüğünü söyledi.

2008 yılındaki emekli aylığı bağlanma oranlarının değiştirildiğine dikkat çeken Ali Tezel eğer o yasa çıkarılmamış olsaydı şu an emekli maaşlarının en düşük 31 bin lira olarak ödeneceğini söyledi.

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Ali Tezel 2008 hükümetinin reform adı altında yaptığı düzenlemeyi eleştirdi.

'10 BİN LİRA DEĞİL 31 BİN LİRA ALMALARI GEREK'

Ali Tezel, AKP hükümetin 2008 reformunun sonuçlarının günümüzde vatandaşların acı bir şekilde hissettiklerini belirterek "Şu günlerde en düşük emekli maaşı 10 bin lira değil, 31 bin lira olacaktı” diye konuşan Ali Tezel “Emekli maaşlarının hesaplanması formülüyle oynadılar. İnsanlara hak ettiklerinin çok altında emekli maaşı verip, onun yerine sadaka vermeye başladılar” diye konuştu.

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Ali Tezel 2008 reformu sonrasında televizyonlara çıkarak emeklilerin ileriki yıllarda aç kalacaklarını anlattığını ancak kendisine 'siyaset yapıyor' suçlaması yapıldığını hatırlattı.

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SADAKA DEVLETİNE DOĞRU TAM GAZ GİDİLİYOR

Emekliler hak hak ettikleri emekli maaşlarının sadece üçte birini alabildiğini belirten Ali Tezel "Bu nedenle Türkiye, sosyal devletten sadaka devletine doğru tam gaz gidiyor.” diye konuştu.

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