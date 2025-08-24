Ali Yerlikaya açıkladı: 218 kilo metamfetamin ve 81 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi

Kaynak: ANKA
Ali Yerlikaya açıkladı: 218 kilo metamfetamin ve 81 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 218 kilogram metamfetamin ve 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 1 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 218 kilogram metamfetamin ve 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 1 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 218 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi, 81 kg kimyasal katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

Son Haberler
Dünyada kırmızı et fiyatları "rekor" seviyede!
Dünyada kırmızı et fiyatları "rekor" seviyede!
İnegöl’de hırsızlık skandalı! Gömlek çalan kadın aranıyor
İnegöl’de hırsızlık skandalı! Gömlek çalan kadın aranıyor
Trabzonspor'un kapısından döndü, Samsunspor'un rakibine gitti
Trabzonspor'un kapısından döndü, Samsunspor'un rakibine gitti
Tatilcilerin yeni gözdesi sucuk döner!
Tatilcilerin yeni gözdesi sucuk döner!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'engelsiz' plajları 60 bin ziyaretçiyi ağırladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'engelsiz' plajları 60 bin ziyaretçiyi ağırladı