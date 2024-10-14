Ali Yerlikaya canlı yayın programını iptal etti

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya canlı yayın programını iptal etti

Uzun süre önce duyurusu yapılan katılacağı canlı yayını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iptal etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 15 Ekim Salı günü Ekol TV'de Az Önce Konuştum programına konuk olacağı açıklanmıştı.

Bakan Yerlikaya'nın artan asayiş ve şiddet olayları nedeni ile canlı yayın programını iptal ettiği öğrenildi.

Programın sunucusu Candaş Tolga Işık, iptal kararını açıklayarak Yerlikaya'nın önümüzdeki günlerde şiddet olaylarına dair geniş kapsamlı basın toplantısı yapacağını duyurdu.

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