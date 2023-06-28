Ali Yerlikaya, depremin Kilis'te yarattığı hasara ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te, çadır ve misafirhanede ağırlanan depremzedenin bulunmadığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, depremin Kilis'te yarattığı hasara ilişkin açıklama yaptı

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te, çadır ve misafirhanede ağırlanan depremzedenin bulunmadığını, kırsal ve kent merkezinde konteyner kentte kalan vatandaş sayının ise bin 696 olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Kilis Valiliğini ziyaret ederek Vali Recep Soytürk ve ilgililerden brifing aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 143. gününü geride bıraktıklarını anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok. Ayrıca tesislerde misafir edilen vatandaşımız da yok. Kırsal ve kent merkezinde konteyner kentte kalan vatandaş sayımız ise 1696. Kira yardımı alan ise 1491 vatandaşımız var. Orta ve üstü hasarlı konut sayısı 3 bin 312, 262 ticari alan var. 900 civarında da ahır ve diğer yapı karşımıza çıkıyor.

Depremin ilk anından bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tüm deprem felaketini yaşayan şehirlerimizdeki hizmetler takip ediliyor, bizler de anbean sahadayız.

ZAMANI GELDİĞİNDE KONUTLARINA GEÇECEK

Kalıcı konutla ilgili Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, zamanında olacak ve bunu hep birlikte göreceğiz.

Bu noktada milletimiz bize inanıyor. Biz de onların göreceksiniz konteyner kentlerde, geçici konaklama merkezinde kalan vatandaşlarımız, güle oynaya zamanı geldiğinde konutlarına geçecek. Biz de bu sevinci hep birlikte yaşayacağız."

Bakan Yerlikaya, tüm Kilislilerin bayramını da kutladı.

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