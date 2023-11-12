Ali Yerlikaya duyurdu. 12 ilde Kahramanlar operasyonu yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 ilde eş zamanlı yapılan Kahramanlar operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ın 42 adet, sığınak ve mağarasının imha edildiğini duyurdu.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya duyurdu. 12 ilde Kahramanlar operasyonu yapıldı

Kış aylarına girerken terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütünün kış aylarında saklanacakları mağara, sığınak ve depolarına 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gece gündüz demeden operasyonların yapılacağına vurgu yapan Ali Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

“Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Mensubu Teröristlerin Kırsalda Kış Aylarında Barınmak İçin Hazırladıkları Mağara ve Sığınakların İmha Edilmesine Yönelik Gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR” Operasyonunda;

12 İlde 42 Adet Mağara, Sığınak ve Depo İmha Edildi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR BAŞLARINA YIKIYORUZ, YIKMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ

Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis’te J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar operasyonlarında;

????7 adet AK-47 piyade tüfeği,

????5 adet anti-personel MAYINI,

????112.5 kg PATLAYICI madde,

????2 adet PKMS makinalı tüfek,

????33 adet EL BOMBASI,

????9 adet top, HAVAN ve OBÜS mühimmatı,

????15 adet EYP,

????1 adet RPG-7 ROKETATAR,

????18 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

????1 adet G-3 piyade tüfeği,

????1 adet HAVAN silahı,

????2 adet UÇAKSAVAR mühimmatı,

????3 adet bomba atar mühimmatı,

????127 adet tüp, (EYP yapımında kullanılan)

????1.249 adet mühimmat adet mühimmat, (7.62 mm uzun namlulu, 7.62x54 makineli tüfek, 14.5 mm uçaksavar ve 12.7 mm uçaksavar mühimmatlarının da aralarında bulunduğu)

????22 adet TELSİZ ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.

Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.????????

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek❗”

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