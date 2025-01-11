Ali Yerlikaya duyurdu: 41 ilde operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ali Yerlikaya duyurdu: 41 ilde operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde yapılan operasyonu duyurdu. Yerlikaya, PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-37" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını, 30'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 41 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 10 gündür devam eden "Gürz-37" operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını, 30'unun tutuklandığını belirtti.

Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik etti.

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