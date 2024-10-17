Ali Yerlikaya Malatya depremine ilişkin yeni detayları paylaştı

Malatya’da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremin etkilediği illerde çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin detayları paylaştı.

Çalışmalarda AFAD’dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar toplam 1.216 personel ve 363 araç katıldı.

Depremden sonra en büyüğü 3.3 olan 194 artçı meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre depremden; Malatya’da 55, Elazığ’da 111, Şanlıurfa’da 37, Diyarbakır’da 19, Adıyaman’da 18, Erzincan’da 6 ve Kahramanmaraş’ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaş etkilendi.

Elazığ’da 9, Malatya’da 2, toplam 11 vatandaşın tedavisi devam ediyor. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1.475 ihbar geldi. Bu ihbarların 1.223’ü bilgi, 252’si de yardım amaçlı olduğu belirtildi.

Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ’da 12 bin kişilik yemek hizmeti verildiğini söyleyen Ali Yerlikaya, "depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.