Ali Yerlikaya Malatya depremine ilişkin yeni detayları paylaştı

Kaynak: İHA
Ali Yerlikaya Malatya depremine ilişkin yeni detayları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya depremine ilişkin yeni detayları açıkladı.

Malatya’da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremin etkilediği illerde çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin detayları paylaştı.

Çalışmalarda AFAD’dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar toplam 1.216 personel ve 363 araç katıldı.

Depremden sonra en büyüğü 3.3 olan 194 artçı meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre depremden; Malatya’da 55, Elazığ’da 111, Şanlıurfa’da 37, Diyarbakır’da 19, Adıyaman’da 18, Erzincan’da 6 ve Kahramanmaraş’ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaş etkilendi.

gae6x-4xwaa60eb.jpeg

Elazığ’da 9, Malatya’da 2, toplam 11 vatandaşın tedavisi devam ediyor. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1.475 ihbar geldi. Bu ihbarların 1.223’ü bilgi, 252’si de yardım amaçlı olduğu belirtildi.

Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ’da 12 bin kişilik yemek hizmeti verildiğini söyleyen Ali Yerlikaya, "depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

Son Haberler
Kar, Ilgaz Dağı’na geldi
Kar, Ilgaz Dağı’na geldi
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu (17 Ekim 2024)
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu (17 Ekim 2024)
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Kurucu üyelerindendi...
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Kurucu üyelerindendi...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek
Özgür Özel 6 ili ziyaret edecek
Çerkezköy’de kaçak telefon operasyonu
Çerkezköy’de kaçak telefon operasyonu