Ali Yerlikaya Saraçhane'de gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya Saraçhane'de gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu akşam Saraçhane'de 43 yurttaşın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve vefat eden annesine hakaret ettiği iddia edilen 43 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır.

Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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