Ali Yerlikaya'dan Atatürk'e hakaret eden Arap yazar hakkında suç duyurusu

Editör: Osmancan EROK

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir.

Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir.

Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir.

Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir.”

NE OLMUŞTU?

Kuveytli bir yazar olan Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, sosyal medya hesabından Türk halkı ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanarak çirkin saldırılarda bulunmuştu.

Söz konusu çirkin ifadelere vatandaş ve muhalefet kanadından tepki yağmış, İYİ Parti, haddini aşan Arap yazar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ARAP CUMHURBAŞKANI

Sözde yazar Türkiye'de bir Arap Cumhurbaşkanının olmasını istemiş, sonra da Atatürk heykellerinin yıkılmasını dilemişti.

Aynı zamanda Ulu Önder Atatürk hakkında da çirkin ifadelerde bulunan sözde yazar, Türk pasaportunu da aşağılamıştı.