Ali Yerlikaya'dan deprem açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya'dan deprem açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı.

Antalya’da saat 16.55’te yerin 35 kilometre derinliğinde Demre ilçesinde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4.7, Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak açıkladı.

AFAD deprem sonrasında yaptığı açıklamada saha çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Antalya, Demre’de ,büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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