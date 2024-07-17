Ali Yerlikaya'dan göçmen kaçakçılığı açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya'dan göçmen kaçakçılığı açıklaması

İstanbul'da düzenlenen Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 94 kişiyle birlikte 5 organizatör de yakalandı. Organizatörlerin hepsi tutuklandı.

Kaçak göçmen operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve kaçak göçmenlere yapılan operasyonu duyurdu. Yerlikaya operasyonda 94 kaçak göçmenle birlikte, 5 organizatörün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya 5 organizatörün de tututlandığını belirtti.

Yerlikaya'nın sosyal medya açıklaması şöyle:

"İstanbul’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-26” operasyonunda 5 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve 5 'i de tutuklandı.

Bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen düzensiz 94 göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla devam edecek.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; TEM otoyolu Edirne istikameti üzerinde Büyükçekmece mevkiinde durdurulan bir araca yönelik "KALKAN-26" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu; tır sürücüsü A.G., göçmen kaçakçılığı organizatörleri T.K., C.E., R.H. ve B.T. Göçmen Kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı."

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