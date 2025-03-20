Ali Yerlikaya'dan İmamoğlu operasyonu! O paylaşımlar için harekete geçildi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yalan paylaşımda bulunanlara ilişkin, operasyon yapıldığını duyurdu. 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 37'sinin yakalandığı belirtildi.

106 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden; -“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve -“Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespitinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden;



-“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve

-“Suç İşlemeye… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 20, 2025

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendiğini aktardı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığı^nın yaptığı çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

8.647.269 PAYLAŞIM TESPİT EDİLDİ

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı aktarıldı. Bu paylaşımların %66’sının isimli Hesap, %34’ünün Bot Hesap olduğu tespit edildi.