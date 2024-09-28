Ali Yerlikaya'dan şehit polis Şeyda Yılmaz açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis Şeyma Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, "Şeyma kızımıza çok üzüldük, ciğerimiz yandı" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca suç işlemekte ısrar eden, kendini milletin üstünde görenleri yakalamak için çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Ümraniye’de hırsızlık suçundan yakalanan ve karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, gözaltına alınmak istenirken çıkan arbedede, açtığı ateşle 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Yılmazı şehit eden katil, ise yakalanarak gözaltına alındı. Ardından katil Geçti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi yaşadığı zor süreci anlattı

YERLİKAYA: CİĞERİMİZ YANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis Şeyma Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, ""Şeyma kızımıza çok üzüldük, ciğerimiz yandı. suç işlemekte ısrar eden, kendini milletin üstünde görenleri yakalamak için çalışmalara tüm hızıyla devam edeceğiz." dedi.

Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Katilin ifadesi pes dedirtti