Ali Yerlikaya'dan şehit polis Şeyda Yılmaz açıklaması

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Ali Yerlikaya'dan şehit polis Şeyda Yılmaz açıklaması

Ali Yerlikaya, şehit polis Şeyma Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis Şeyma Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, "Şeyma kızımıza çok üzüldük, ciğerimiz yandı" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca suç işlemekte ısrar eden, kendini milletin üstünde görenleri yakalamak için çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Ümraniye’de hırsızlık suçundan yakalanan ve karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, gözaltına alınmak istenirken çıkan arbedede, açtığı ateşle 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Yılmazı şehit eden katil, ise yakalanarak gözaltına alındı. Ardından katil Geçti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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YERLİKAYA: CİĞERİMİZ YANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis Şeyma Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, ""Şeyma kızımıza çok üzüldük, ciğerimiz yandı. suç işlemekte ısrar eden, kendini milletin üstünde görenleri yakalamak için çalışmalara tüm hızıyla devam edeceğiz." dedi.

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