Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Katilin ifadesi pes dedirtti

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül akşam saatlerinde yaşanan olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü, tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı

Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbede sonrası, polis memurunun tabancasını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş etti. Yaşanan olayda 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuş, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı.

"ANNEME YARDIM ETMEK İÇİN ÇIKTIM"

Yunus Emre Geçti hakimlikte verdiği ifadede, “Ben 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullanıyordum. Daha öncesinde bonzai ve esrar içiyordum. Ben Ihlamurkuyu mahallesinde sokakta oturuyordum. . Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda Doğukan Ayvaz Ömür isimli arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dediler. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüs ile gittim" ifadelerini kullandı.

"HASIMLARIM SALDIRDI"

Eski vergi dairesi üzerinde hasımlarına denk geldiğini belirten Geçti, “Bana saldırdılar. Enes Polat, Eray Polat, Ahmet Polat, Azat Polat'dı. Bana saldırıp cebimden telefon ve paramı aldılar. Beni gasp ettiler. Elanur isimli kızla çıkıyorum. Bu şahısların kız kardeşidir. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin 'vuruldum' diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı oradan silahın ucunu gördüm" ifadelerini kullandı.

"2 EL ATEŞ ETTİM"

Yunus Emre Geçti, “Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım, yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

"ÖLDÜRME KASTI YOKTUR"

Şüphelinin avukatı ise, “Şüphelinin savunmalarına aynen katılıyoruz. Olay bir arbede sırasında meydana gelmiştir. Şüphelinin şehit polis memurunu öldürme kastı yoktur. Aniden gelişen olaylardan kaynaklı olay meydana gelmiştir. Şüpheliye karşı da ateş edilmiştir. Kolundan yaralanmıştır. Aynı şekilde annesi de yaralanmıştır. Yerde görmüş olduğu silahı alarak meşru müdafaa kapsamında ateş etmiştir. Öldürme kastı yoktur. Sabit ikametgah sahibidir. Bütün deliller toplanmıştır. Kaçma ve delil karartma durumu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.